Policja usunęła ekoaktywistów z jezdni. Nikt nie został zatrzymany

Wznowiono już ruch na ul. Świętokrzyskiej w Warszawie po tym, jak została ona zablokowana przez nielegalny protest ekologów, domagających się ogłoszenia w Polsce „alarmu klimatycznego”.

Ok. godz. 10 dziś rano grupa aktywistów w ramach akcji ruchu ekologicznego Extintion Rebelion rozpoczęła nielegalną manifestację na ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. Interwencje podjęła policja, zaangażowano również Zespół Antykonfliktowy. Policja wzywała protestantów do zejścia z pasów ruchu, a osoby niestosujące się do tego polecenia były odprowadzane na bok. Już w południe funkcjonariuszom udało się przywrócić normalny ruch na ul. Świętokrzyskiej.

Ruch na ulicy Świętokrzyskiej odbywa się normalnie. Osoby blokujące jezdnię zostały usunięte poza nią. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 7, 2020

Demonstranci byli legitymowani. Prowadzone są wobec nich czynności w kierunku art. 90 Kodeksu wykroczeń, mówiącego o tamowaniu i utrudnianiu ruchu na drodze publicznej. W czasie działań nikt nie został zatrzymany. Policjanci karali uczestników protestu mandatami, a wobec osób niechcących przyjąć mandatu skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Demonstranci domagali się ogłoszenia w Polsce „alarmu klimatycznego”. Podobne protesty odbywają się w innych krajach. Jak informowały wczoraj brytyjskie media, rząd Wielkiej Brytanii wobec radykalnych działań podejmowanych przez Extinction Rebellion rozważa uznanie organizacji za zorganizowaną grupę przestępcza.

Protestujący @XRPolska wymknęli się policji. Blokada na Marszałkowskiej szybko usunięta. Niewykluczone kolejne blokady. Jak mówią uczestnicy to bunt przeciwko bezczynność władzy na kryzys klimatyczny @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/o5sy52KwJw — Natalia Żyto (@NataliaZyto) September 7, 2020

Policja usunęła blokadę @XRPolska z ulicy Świętokrzyskiej.



Część aktywistkek i aktywistów przypięła się do zabetonowanych opon, co zasadniczo utrudniło działania służb.

Część wciąż siedzi z rękami w oponach. pic.twitter.com/KYY5kEelN9 — Michał Szymanderski-Pastryk (@MichalSz_P) September 7, 2020

#TVPInfo | Aktywiści blokują ulice miast w całej Europie. Nie inaczej jest w Warszawie. Ruch na ul. Świętokrzyskiej został zatrzymany przez nielegalnie protestujących ekologów. @PolskaPolicja podjęła interwencję. pic.twitter.com/5qjsH8IH4o — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 7, 2020

Policja wynosi aktywistki i aktywistów. Ci skandują "jesteśmy tu dla waszych dzieci". pic.twitter.com/LjQJifwV5x — Patryk Strzałkowski (@PStrzalkowski) September 7, 2020

kak/PAP, wPolityce.pl