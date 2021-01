Pogrzeb o. Macieja Zięby. Duchowny pośmiertnie odznaczony przez prezydenta

We Wrocławiu odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe o. Macieja Zięby, wybitnego dominikanina, teologa, filozofa, publicysty i działacza opozycji antykomunistycznej. Duchowny zmarł 31 grudnia. Po długiej walce z nowotworem odszedł do Pana w wieku 66 lat. Dziś został przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 10 w kościele św. Wojciech przy Placu Dominikańskim. O godz. 12 doczesne szczątki dominikanina złożono na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.

W czasie pogrzebu głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki, który podkreślał, że o. Maciej Zięba pragnął pomników w ludzkich sercach.

- „Ksiądz arcybiskup pięknie w słowie wprowadzającym powiedział, że wierzymy, iż dobro, które ojciec Maciej czynił tutaj na ziemi zawiedzie go do bożego tronu. Tak pewnie będzie, może już tak jest. Ale ja głęboko wierzę, że to dobro, które ojciec Maciej tu na ziemi szerzył jest w naszych sercach i będzie owocowało w przyszłości” – mówił szef rządu.

Prezydent Andrzej Duda nadał pośmiertnie o. Maciejowi Ziębie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. W liście do uczestników uroczystości wskazał, że zmarły dominikanin był jedną najwybitniejszych postaci współczesnego Kościoła.

- „Jego mądra, odważna i aktywna postawa zarówno w okresie opozycji antykomunistycznej, jak i po odzyskaniu niepodległości, była wzorem odpowiedzialności za dobro wspólne” – napisał prezydent.

kak/PAP