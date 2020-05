Początek roku katastrofalny dla Gazpromu

n 24.5.20 16:08

A co, lubisz być gryziony? Ciekawe co byś zrobił jakby agresywne zwierzę pogryzło lub zagryzło Ci kogoś bliskiego...



Za zwierzę odpowiada właściciel. Jak nie umie się nim opiekować to niech nie bierze zwierzęcia pod swoją opiekę. Jak zwierzę jest spokojne to właściciel nie ma czego się obawiać. Jest przepis o konieczności zakładania kagańców i prowadzenia psa na smyczy. No i przypatrzmy się ilu właścicieli tego przepisu przestrzega. A ja nie mam pojęcia jak biegnący z naprzeciwka pies zareaguje na mój widok. Właściciela zna a mnie może uznać za wroga. Zgadza się? To są zwierzęta i nie mają czegoś takiego jak rozum tylko instynkty. Nie porozmawiasz z chomikiem, pieskiem, kotkiem o filozofii. Ludzie się naoglądali w dzieciństwie bajek o zwierzątkach i myślą, że to tak na prawdę. I ciągle żyją w świecie tych bajek o swoich piesuniach. TO SĄ ZWIERZĘTA - żeby nie było nieporozumień: zwierzęta w znaczeniu biologicznym a nie przenośnym i one kierują się instynktami a nie rozumem.



Jak już chcesz się czepiać to czepiaj się rozumnie jak człowiek a nie jak zwierzę, instynktami.