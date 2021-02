PO za aborcją czy przeciw? Czego uczono kiedyś maturzystów?

„Sprzeciw wobec legalizacji aborcji, eutanazji, małżeństw homoseksualnych i wprowadzenia kary śmierci” – taki punkt znalazł się z programie partii, której obecnie zdecydowanie nie należy o to podejrzewać i brzmi on ortodoksyjny manifest skrajnego ruchu pro-life albo jedno z czołowych zagadnień programu politycznego skrajnie prawicowej partii politycznej?

Tymczasem, jak się okazuje, nie jest to prawdą, ponieważ jest to element programu ... Platformy Obywatelskiej, tyle że z roku 2011 roku, o czym uczyli się polscy maturzyści.

Piotr Lisiewicz ujawnił ten fakt na portalu społecznościowym Albocla.com.

Taka zamiana w podejściu do wartości ochrony i świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci jak żywo przypomina osobę modnego kiedyś TVN-owskiego kaznodziei, a dzisiaj polityka Szymona Hołowni.

No i to jest hit! Maturzyści z 2011 r. uczyli się w „Vademecum maturalnym” z Wiedzy o Społeczeństwie, że program PO to „sprzeciw wobec legalizacji aborcji, eutanazji, małżeństw homoseksualnych i wprowadzenia kary śmierci”. Kto napisałby, że Platforma będzie ułatwiać aborcję, jako skończony nieuk oblałby maturę – pisze w swoim wpisie Piotr Lisiewicz.

mp/albicla.com/niezlezna.pl