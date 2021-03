PILNE! Rząd zaostrza lockdown: Od soboty zamknięte sklepy budowlane, zakłady fryzjerskie, żłobki i przedszkola

„Niestety ewolucja wirusa i pojawienie się mutacji brytyjskiej działa nie tylko w kierunku większej zakażalności, ale też większej liczby hospitalizacji. W szczycie 2. fali obłożenie łóżek było rzędu 23 tys., teraz jest ich już 27 tysięcy.” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej.

Dalej minister dodawał:

„Nie ma żadnych wątpliwości, że trzecia fala przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia na jesieni, czyli drugą falę, że będzie to zarówno większa liczba zachorowań, jak i, co ważniejsze, zdecydowanie większa liczba hospitalizacji. Niestety, ewolucja wirusa i pojawienie się mutacji brytyjskiej działa nie tylko w kierunku większej zakaźność, ale jak pokazują dane powoduje więcej hospitalizacji”.

Wśród przedstawionych obostrzeń, które będą obowiązywać już od najbliższej soboty, znajdują się:

Zamknięcie wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych i meblowych (o powierzchni powyżej 2000m2)

Zamknięcie żłobków i przedszkoli (wyjątek stanowi opieka dla dzieci rodziców, którzy wykonują zawód medyczny oraz dla służb porządkowych w trakcie wykonywania ich zadań)

Zmieniają się limity dotyczące placówek handlowych, targowisk oraz placówek poczty - 1 osoba na 15 m2 (do 100 m2) lub 1 osoba na 20 m2 (powyżej 100 m2).

W obiektach kultu religijnego przebywać może maksymalnie 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zamknięte zostają też obiekty sportowe (wyjątek stanowi sport zawodowy).

Minister Niedzielski w trakcie konferencji prasowej poinformował też, że hurtownie i składy budowlane będą dostępne w celu zapewnienia płynności i ciągłości działania sektora budowlanego.

