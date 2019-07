Piękny gest żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na ,,Łączce''

- Ta piękna i bardzo ważna inicjatywa jest wymownym świadectwem pamięci żołnierzy WOT o polskich bohaterach, to także dowód na trwałość polskiej sztafety pokoleń, wspaniała, mądra i potrzebna akcja WOT. Wiem, że nie jesteście tu przypadkiem, wiem, że Żołnierze Niezłomni są dla Was prawdziwymi bohaterami i patronami -powiedział profesor Szwagrzyk zwracając się do żołnierzy 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady OT podczas wymiany tablic na brzozowych krzyżach Łączki.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z Grupą Wolontariuszy z powązkowskiej „Łączki” wymienili tabliczki na brzozowych krzyżach Kwatery „Ł”. Oddali w ten sposób hołd i cześć pamięci Bohaterów walk o wolną Polskę. Pośród ponad 80 wymienionych tabliczek, aż cztery zawisły na krzyżach upamiętniających patronów Brygad OT.

23 lipca br., w Warszawie miała miejsce symboliczna akcja upamiętnienia bohaterów i oddania im czci poprzez wymianę tabliczek ze zdjęciami w Kwaterze „Ł” . Akcję zainicjowali i przeprowadzili żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT oraz Wolontariusze, którzy w obecności profesora Krzysztofa Szwagrzyka, latami poszukiwali szczątków naszych Bohaterów. To symboliczne wydarzenie połączyło więc tych, którzy szukali szczątków Bohaterów i tych, którzy dziedziczą Ich tradycje.

- To piękna i bardzo ważna inicjatywa. Jest wymownym świadectwem pamięci żołnierzy WOT o polskich bohaterach, o swoim patronie kpt. Gracjanie Frógu"Szczerbcu". To także dowód na trwałość polskiej sztafety pokoleń, gdzie młodzi pamìetają o naszych bohaterach.

Wspaniała, mądra i potrzebna akcja WOT. Wiem, że nie jesteście tu przypadkiem, wiem, że Żołnierze Niezłomni są dla Was prawdziwymi bohaterami i patronami” - powiedział profesor Szwagrzyk zwracając się do żołnierzy 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady OT.

W wymianie opisów brzozowych krzyży uczestniczył płk. Waldemara Nowakowskiego ps. Gacek, który inicjatywę Terytorialsów skomentował w prostych słowach: - Mi się to bardzo podoba. Jesteście tym najmłodszym pokoleniem, które o tym myśli – to się dla mnie liczy. Jestem pełen podziwu.

Dzisiejsza akcja żołnierzy i Wolontariuszy to wyraz pięknego patriotyzmu, ale i pamięci o bohaterach. Jak zaznaczają żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT, należący do 43 batalionu lekkiej piechoty, którzy wzięli udział w dzisiejszej wymianie tabliczek: - Montując nowe, odpowiednio wykonane tabliczki na brzozowych krzyżach i składając przy nich biało-czerwone kwiaty, chcieliśmy oddać hołd pomordowanym w bestialski sposób Bohaterom. Wiemy, że to dzięki Ich poświęceniu dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Akcja ta jest dla nas bardzo ważna, bowiem symboliczny grób naszego patrona kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, który został zamordowany w więzieniu przy Rakowieckiej znajduje się właśnie tutaj na powązkowskiej Łączce. Dzisiejsza inicjatywa, to wspólne dzieło nas wszystkich, dbających o cześć i honor ludzi walczących o naszą Ojczyznę”

W ramach akcji wymieniono ponad 80 tabliczek, aż 4 z nich zawisły na brzozowych krzyżach patronów Brygad OT. Jedna z tabliczek zawisła na krzyżu upamiętniającym mjr. cc Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora” (patrona 2 Lubelskiej Brygady OT). Trzy kolejne z opisem „jeszcze nie zostałem odnaleziony” zawisły na krzyżach: płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług” (patrona 3 Podkarpackiej Brygady OT); kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. „Szczerbiec” (patrona 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT); oraz rotmistrza Witolda Pileckiego (patrona 6 Mazowieckiej Brygady OT).

Kwatera na "Łączce" to miejsce na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, gdzie po II wojnie światowej, grzebano ciała żołnierzy antykomunistycznego podziemia, zabitych w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Od 23 lipca 2012 roku rozpoczęły się na "Łączce" ekshumacje prowadzone pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Trwały one do 8 lipca 2017 roku. W pracach uczestniczyło ponad 50 specjalistów i ponad 250 wolontariuszy, także spoza Polski.

