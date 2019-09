Paranoja redaktora ,,Wyborczej''. Kiedyś nazywano oszołomami, a dziś...

- Nienawiść zawsze była, jest i zapewne pozostanie, dopóki istnieć będzie człowiek. Dopóki zamieszkuje na obrzeżach, w niszowych pisemkach, sączy się na klubowych spotkaniach, w czeluściach internetu, póki towarzyszy jej kamuflaż hipokryzji i póki to mniejszość – to problem nienawiści, owszem, jest, ale proporcjonalnie niewielki.Gorzej, gdy nienawiść wychodzi z katakumb, gdy organizuje ją państwo, a uprawomocnia Kościół. Tak jest dzisiaj w Polsce. - wieszczy Kurski

- Dezinformuj, przeinaczaj, oskarżaj - byle dużo, byle często, tak by ludzie zapamiętali, że to nie u Ziobry hejtowano, a że to Brejza hejtował. Fakty są bez znaczenia – liczą się emocje. Kradniesz - krzycz, że inni kradli; korumpujesz - krzycz, że inni biorą łapówki; łamiesz konstytucję - mów, że jej bronisz; siejesz nienawiść - mów, że jesteś jej ofiarą. Odwracaj znaki, niczego nie prostuj, z niczego się nie tłumacz, złapali cię za rękę - mów, że to nie twoja ręka. - czytamy