Papież do Polaków o Różańcu do granic nieba: Niech Maryja napełni serca nadzieją i pokojem

Papież Franciszek zachęcił wszystkich do dawania szczerego świadectwa o prymacie modlitwy w życiu wierzących. Modlitwa jest zawsze źródłem nadziei i pocieszenia. Do Polaków Ojciec Święty powiedział:

- Niech Maryja napełni serca nadziej i pokojem

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W tym tygodniu w całej Polsce, Wasze rodziny i parafie jednoczy wspólna modlitwa: „Różaniec do granic nieba” – zaznaczył Papież. Niech to błaganie, zanoszone do nieba przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej, wyjedna uzdrowienie ran związanych z utratą dzieci nienarodzonych, przebaczenie grzechów, dar pojednania, oraz napełni Wasze serca nadzieją i pokojem. Z serca Wam błogosławię.“

Na zakończenie audiencji Franciszek przypomniał o ofiarach ostatnich ataków terrorystycznych w Nicei oraz w Wiedniu. Spowodowały one przerażanie i spotkały się z potępieniem ze strony ludności oraz wszystkich, którym leżą na sercu: pokój i dialog. Ojciec Święty zawierzył tragicznie zmarłych Miłosierdziu Bożemu i wyraził duchową bliskość wobec ich rodzin oraz wszystkich cierpiących z powodu okrutnych zbrodni, którzy nie chcą wystawiać braterskiej współpracy pomiędzy religiami na niebezpieczeństwo przemocy i nienawiści.

Vaticannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan