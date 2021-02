Oto prawdziwa cenzura! YouTube zamyka kanał ,,Life Site News’’

Kiedy w Polsce trwa spór wokół podatku od reklam, a protestujące media mówią o rzekomym ataku na wolność słowa, internetowi giganci wprowadzają prawdziwą cenzurę. Katolicki portal „Life Site News” poinformował dziś, że YouTube usunął całą zawartość jego kanału.

- „To nie tymczasowy zakaz, każde nasze wideo całkowicie usunięto. Na szczęście mamy kopie zapasowe wszystkich naszych filmów wideo, ale oznacza to, że setki tysiące osób utraciły dostęp do naszych treści, pełnych prawdy (...) Całkowite usunięcie z YouTube oznacza, że utraciliśmy dostęp do ponad 300.000 śledzących kanał” – czytamy na portalu „Life Site News”.

Podobnie do innych konserwatywnych i katolickich mediów, portal „Life Site News” był cenzurowany przez YouTube i Twittera już wcześniej. Obecnie zamieszcza swoje materiały na platformie Rumble.

