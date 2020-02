On tak serio? Lis o manifestacji w obronie reformy sądów: Byłem, widziałem, kilkaset osób [ZOBACZ]

Durczykiewicz 9.2.20 9:33

Nie byłam nie widzialam, ale chcę dziś porozmawiać z jedną Panią z Warszawy, która chciała się wybrać na ten marsz - protest. A ta Pani nie należy ani do żadnej partii ani do klubu Gazety Polskiej. Wierze wobec tego Panu Sakiewiczowi, który mówił na antenie TV Republika że samych klubowiczów Gazety Polskiej zapisało się 5 tys. Obawiam się, że p.Lis dalej kłamie mimo że Pan Bóg dał mu już znak, żeby tego nie robił. No coż...niektórzy trwają w swym uporze do końca...