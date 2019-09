Oj, kogoś zabolało! FURIA Meysztowicza w TVP po spocie PiS!!!

"Trzeba byłoby zażyć jakieś lekarstwo, żeby wytrzymać to, co zostało zaprezentowane. To skandal. Jak można z pieniędzy publicznych robić reklamę wyborczą?"-zdenerwował się w TVP Info Jerzy Meysztowicz. Poseł zażądał od prezesa TVP kopii faktury za dwukrotne puszczenie w telewizji publicznej spotu wyborczego PiS.

"To jedno wielkie oszustwo. Zwracam się do wszystkich telewidzów. Nie dajcie się omamić TVP. To manipulacja i to jest to, z czym będziemy walczyć. Jak chcecie, żeby Polska wyglądała tak, jak zostało to przedstawione, czyli jedna wielka propaganda, oszustwo i wykorzystywanie publicznych pieniędzy dla celów politycznych, to będziecie to mieli"-stwierdził Meysztowicz.