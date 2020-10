O. T. Rydzyk o protestach: To rzeczywiście droga do piekła

Od czwartku w całej Polsce odbywają się protesty środowisk sprzeciwiających się prawnej ochronie życia, których hasłem jest m.in. „piekło kobiet”. Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk przekonuje, że rzeczywiście wybór w kwestii aborcji w ostatecznym rozrachunku jest wyborem dot. piekła.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując wniosek 119 posłów orzekł, że niezgodne z polską konstytucją są przepisy umożliwiające dokonanie aborcji w przypadku podejrzenia u dziecka wady bądź choroby. Sędziowie przyznali, że polska konstytucja chroni życie od jego poczęcia.

Orzeczenie to wywołało falę agresywnych manifestacji skrajnie lewicowych środowisk. Wczoraj zwolennicy aborcji przez cały dzień protestowali przed kościołami, dewastowali miejsca kultu, zakłócali nabożeństwa, wszczynali zamieszki nawet w polskich katedrach, gdzie musiała interweniować policja.

Jednym z haseł, z którym występują zwolennicy aborcji, jest „piekło kobiet”. Komentując zamieszki o. Tadeusz Rydzyk podkreślił, że sprawa rzeczywiście dot. piekła:

- „Wszystkie marsze polegają na hasłach: Róbcie, co chcecie – piekła nie ma; Twoje ciało należy do ciebie i możesz robić z nim, co chcesz. Życie bez Pana Boga to jest samobójstwo duchowe, to degradacja osobowości; to pójście w kierunku piekła. To jest rzeczywiście wybór, ale wiecznego potępienia” – mówił duchowny na antenie Radia Maryja.

kak/radiomaryja.pl