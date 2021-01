Niewiarygodne! Gdula o Polaku z Plymouth: Postawmy jedzenie obok łóżka i zobaczmy, czy zje

„Odłączenie od aparatury to jest pozwolenie aby naturalne procesy się zadziały i aby ten człowiek zmarł” – stwierdził poseł Lewicy Maciej Gdula komentując sprawę Polaka z Plymouth, o którego życie walczy polski rząd.

Polityk dodał w rozmowie na antenie TVP, że bycie blisko ludzi oznacza, że Lewica jest także… przeciw cierpieniu. „ To jest sztuczne podtrzymywanie” – mówił Gdula i dodał:

„[…] jeżeli to jest sytuacja naturalna, no to postawmy jedzenie obok jego łóżka i zobaczmy czy będzie w stanie zjeść”.

dam/TVP,Fronda.pl