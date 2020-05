Niemiecki Bundestag nie wyraził wystarczającego poparcia dla budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej

Do Bundestagu trafił apel dotyczący budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej. Dotychczas pod apelem podpisało się około 260 posłów. Jest to zbyt mała liczba, aby nadać sprawie formalny bieg.

Zbiorem podpisów pod apelem zajmuje się poseł Zielonych Manuel Sarrazin. Z informacji uzyskanych przez PAP w biurze poselskim Sarrazina wynika, że dotychczas zebrano podpisy ok. 260 posłów różnych ugrupowań zasiadających w niemieckim parlamencie. Już we wrześniu 2019 r. Sarrazin podawał bardzo podobną liczbę. Oznacza to, że od tego czasu do pomysłu nie udało się przekonać nowych polityków. Uzyskanie poparcia w Bundestagu liczącym w tej kadencji 709 posłów jest niezbędne. To niemiecki parlament musi przegłosować wniosek na temat powstania pomnika, którego tematyka dotyka ogólnokrajowej historii.