Niemcy krytykują sankcje USA mówiąc głosem Kremla

Niemieckie kręgi biznesowe zaangażowane w działalność na rynku rosyjskim i współpracujące z Rosjanami ostro zareagowały na wpisanie do ustawy o budżecie Pentagonu sankcji na firmy budujące Nord Stream 2. Wzywają wręcz do kroków odwetowych. W tej kwestii niemieccy politycy mówią z biznesmenami jednym głosem, zaś spółka budująca gazociąg chce przyspieszyć prace, byle tylko zdążyć przed możliwym nałożeniem sankcji amerykańskich.

Szóstego grudnia w Soczi doszło do spotkania Władimira Putina z przedstawicielami niemieckiego biznesu. Chyba bez wyjątku zwolennikami jak najściślejszej współpracy gospodarczej z Rosją. Wśród tematów rozmów był też oczywiście obecnie główny, sztandarowy wspólny projekt: gazociąg Nord Stream 2. Moskwa i Berlina mogą mieć bowiem powody do obaw. Otóż kilka dni później, 12 grudnia amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o budżecie Pentagonu, która przewiduje m.in. sankcje na firmy budujące Nord Stream 2. Zapewne był to jeden z tematów telefonicznej rozmowy Putina z Angelą Merkel 16 grudnia. W oficjalnym komunikacie podano lakonicznie, że przywódcy mówili o „kwestiach współpracy w sferze gazowej, w tym w kontekście perspektyw tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Ukrainy po 1 stycznia 2020 roku i realizacji projektu Nord Stream 2”. Nie wiadomo, czy Putin i Merkel uzgadniali jakieś wspólne kroki, ale i tak widać, że w tej kwestii oba kraje występują jednym frontem przeciwko USA i generalnie przeciwnikom gazociągu. W argumentacji używanej przeciwko sankcjom na Nord Stream 2 Niemcy powtarzają stanowisko Rosji.