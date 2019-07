Niemcy: Imigranci sterroryzowali kąpielisko. Ludzie musieli uciekać

Jacek 28.7.19 13:24

Cała tzw europa zachodnia będzie płakać. Pomagą im w tym wszelkie dewiacje, które chcą eksportować min do Polski, turbanogłowi których lewizna sprowadza przejmują ich dzielnice, zwyrodnienie w postaci eutanazji, mordowanie dzieci nienarodzonych, legalizacja narkotyków. Można wymienić jeszcze inne ,, zdobycze cywilizacji". Wszystkie te rzeczy prowadzą do wyrugowania Boga z życia tych ludzi , a w konsekwencji do upadku cywilizacji europejskiej. Tak umiera to co zostało zbudowane na prawie rzymskim, greckiej kulturze i religii judeo- chrześcijańskiej. Polacy obronią się przed upadkiem jeżeli będą wierni Bogu. To że lewacy krytykują kościół czy katolików jest mało istotne. Jeżeli wierzysz w Boga to już jesteś zwycięzcą. Pod twoją obrone uciekamy się ... Jestem z Białegostoku.