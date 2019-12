,,Nie kapitulacji!''. Dziesiątki tysięcy Ukraińców na Majdanie w Kijowie. Określili ,,czerwone linie'' dla Zełenskiego

Jan Radziszewski 8.12.19 22:00

Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata



niedziela, 8 grudnia 2019

2, 3, 4 XII 2019 - Ukraińcy przeleją krew Polaków na polskiej ziemi (..) Lecz potem ich krew się poleje i także na terytorium Ukrainy./ Gromadźcie wodę w butelkach, żywność, która się nie psuje, bandaże, lekarstwa(...) / Jeśli Żydzi w Polsce chcą się okazać lojalni wobec Polski niech każdy odda na polskie potrzeby połowę swego majątku.



Ukraińcy przeleją krew Polaków na polskiej ziemi. Za gościnę i nienależne przywileje zapłacą zbrodnią.

Lecz potem ich krew się poleje i także na terytorium Ukrainy.

I Ty będziesz w tym brał udział. W przelaniu ich krwi w słusznym gniewie, który Ja poprę.

- Ale czy to możliwe, Panie Jezu, że Ty jesteś, mówisz, jak Bóg ze Starego Testamentu?

- Zapewniam Cię, dziecko, że Bóg nie wypiera się, ani nie wstydzi czegokolwiek co uczynił, powiedział, do czego zachęcał.

Przychodzi czas krwi. Czas krwi i ognia. Wywołuje to człowiek. Bóg zaś uniża się do człowieka jak uniżał się w czasach Starego Testamentu.

- Panie Jezu, Ty wspominałeś o tym, ale jednak jestem miękki cywil i nic nie umiem.

- Masz talent wojskowy odziedziczony po przodkach. Przy Moim wsparciu dużo zdziałasz a ściślej zdziałasz co potrzeba.

- Ale kim miałbym, Panie Jezu, kierować. Teraz przecież jest nowoczesna technika i armia zawodowa. Trzeba wiedzy. A jakby było dawne pospolite ruszenie to nawet szablą dobrze robić nie umiem.

- Ukraina musi spłynąć krwią. Polska też spłynie, ale w mniejszym stopniu.

Wolna Elekcja zaś to jeszcze złagodziła.

- Panie Jezu, ale powiedziane jest, że Polska ma nieść pokój i miłość innym narodom.

- Powiedziałem: Miłujcie nieprzyjaciół swoich nawet ich karząc. I będziecie karać śmiercią Ukraińców, którzy na was podnieśli rękę na waszej ziemi, dziękując w ten sposób za chleb. Oni zrobią to tchórzowsko stojąc pod osłoną waszych wrogów, wy zrobicie to z otwartą przyłbicą, nie chowając się za niczyimi plecami. I Wołyń i Małopolska wschodnia, która dzisiaj jest poza granicą wschodnią, spłyną krwią ukraińską z waszych rąk. Tak musi się stać.

Ilość zabitych ukraińskich dzieci i kobiet przekroczy ilość zabitych kobiet i dzieci polskich nie tylko w czasie drugiej wojny, ale i do czasów hajdamackich.

- Niektórzy nie ucierpią. Ci co byli na Wolnej Elekcji nie ucierpią. Nie ucierpią Ci co są hojni dla tych Orędzi wedle swoich możliwości, a gdy ponad nie, zwłaszcza mają Łaskę.

Ci co wypełniają Moje Słowo, moje bieżące słowo i kochają je są szczególnie chronieni.

Wszyscy czytelnicy nie mogą być jednak całkowicie ochronieni. To zależy od serca, od ich serca jakie jest.