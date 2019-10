Neumann zatopi Platformę? Teraz broni Wałęsy! ,,Trzeba wybaczać''

„Wybaczyłem szefowi <<Solidarności Walczącej>>, a oni robią z niego bohatera. A on w środku, stan wojenny, a on kozak zakłada <<Solidarność Walczącą>>. To zdrajca. Ja wiedziałem, że on nie za dużo potrafi, nie zakozaczy. Olaliśmy go” - takimi słowami popisał się w trakcie konwencji Koalicji Obywatelskiej były prezydent Lech Wałęsa. Teraz tłumaczy go… Sławomir Neumann!