Nastolatek wypluł hostię. Skandaliczny wpis Sekielskiego: Gdzie my k.... żyjemy?

Pomijając absurd tego że kościół ściga dzieciaka za wyplucie wafelka i powiadamia policję... interesuje mnie to czy sanepid bada kościoły? W końcu podawana tam hostia to produkt spożywczy! Nigdy też nie widziałem by kapłan mył pazerne łapska (cuchnące odbytem molestowanego ministranta) przed włożeniem wafelka w usta tzw.wiernych! Po wszystkim zaś naczynie jest przetarte tylko jakąś ścierką o wątpliwej czystości. Nie wspomnę o zbiornikach wody tzw. świętej, będących zazwyczaj przy wejściu do kościoła gdzie wszyscy wierni płuczą to co mają na swoich brudnych paluchach i smarują się tym po twarzy czyniąc znak krzyża!

