Nakryty na plantacji twierdził, że ma COVID

120 krzewów konopi indyjskich oraz kompletną linię do ich uprawy zabezpieczyli ostatnio w jednym domów jednorodzinnych w Radłowie policjanci z komisariatu w Żabnie. Właściciel plantacji został zatrzymany i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 8 lat pozbawiania wolności. Policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich.

Podczas gruntownego przeszukania nieruchomości policjanci ujawnili całkiem pokaźną, bo licząca 120 sztuk domową plantację konopi oraz profesjonalny sprzęt służący do jej uprawy. Zabronione przez prawo rośliny, w różnej fazie rozwoju, sięgały od 30 do 150 centymetrów i zlokalizowane były praktycznie we wszystkich pomieszczeniach domu. W wielu miejscach (w tym m.in. w chlebaku) policjanci natknęli się również na gotowy susz marihuany, którego podczas realizacji zabezpieczyli łącznie pół kilograma. Oszacowali, że z zabezpieczonej liczby roślin i suszu można by uzyskać ponad 3 kilogramy marihuany i która już nigdy nie trafi na lokalny rynek.