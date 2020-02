Możliwa istotna zmiana ws. odwoływania wizyt u lekarza

Sonia 2.2.20 13:12

To niezły pomysł,ale takie nieprzyjście na umówioną wizytę czasami jest usprawiedliwione.Są nagłe przypadki ,które uniemożliwiają przyjście do lekarza.Oddzielna sprawa to termin odwołania wizyty, czy to dzień przed wizytą czy godziny.Jeżeli ktoś umówi się na wizytę a później bagatelizuje ją z różnych względów,wówczas taka opłata miałaby sens.Taka liczba osób niezgłaszających się na wizytę zabiera możliwość rejestracji innym pacjentom.