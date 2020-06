Morawiecki o Trzaskowskim: Dość tego!!! Dość manipulacji i przeinaczania faktów

Wczoraj Rafał Trzaskowski zaliczył serię szokujących wtop, kiedy odpowiadał na pytania dotyczące jego stosunku do zmiany wieku emerytalnego w Polsce. Najpierw utrzymywał, że przed czterema laty wcale nie był posłem. Potem zaś stwierdził, że nie przypomina sobie głosowania w tej sprawie. Z błędy wyprowadzili go sztabowcy, internauci, a załamania nie kryła dziennikarka Onetu. Dziś do wypowiedzi Trzaskowskiego ostro odniósł się premier Mateusz Morawiecki.