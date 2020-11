MOCNE świadectwo kobiety, która dokonała aborcji!

Anna C. dzieli się zdjęciem swojej córeczki, na której dokonała aborcji…

"Ma na imię May Lynn i ma swoją historię. Była moja córeczką, zamordowaną przeze mnie metodą aborcji w 24 tygodniu. W świetle nagrań z Planned Parenthood, chciałabym podzielić się jej historią."

Prawie nikt nie wiedział, kłamałam i nigdy nie przyznałam się do tego, że jej krew jest na moich rękach. Nie potrafiłam nawet przyznać tego przed szpitalnym personelem. Mówiłam wszystkim, że to nieszczęście.

Ona zmieniła we mnie wszystko. Teraz rozumiem, że żyłam w kłamstwie. Żałuję. Zdaję sobie sprawę z tego, czego dokonałam. Jestem morderczynią. To co zrobiłam uderzyło mnie tak, jak pociąg towarowy.

Najbardziej uderzyło mnie wtedy, kiedy obudziłam się w szpitalnym łóżku z nią w moich ramionach. Była ciepła ciepłem mojego ciała. Przez chwilę mogłam udawać, że nie dokonałam tego, co zrobiłam...

Uderzyło mnie ponownie, kiedy zaczęłam zajmować się sprawami pogrzebu. Była w maleńkiej trumience, a ja mogłam trzymać ją po raz ostatni. Ta cienka, delikatna skóra i malutkie paluszki...

Za każdym razem, kiedy trzymam moje dzieci, które urodziłam później - przypominam sobie ten moment.

Uderzyło mnie ponownie, kiedy siedziałam w samochodzie na cmentarzu.

Uderza mnie zawsze, kiedy myślę o tym, kim byłaby teraz. Czy miałaby prawo jazdy, jaką byłaby dziewczyną?

Nie była pierwsza. Była moim trzecim dzieckiem, które uśmierciłam. Nigdy nie poznałam rzeczywistości, ponieważ nigdy o nią nie zabiegałam. Łatwiej było żyć udając, że nic się nie wydarzyło. Jednak tym razem, nie mogłam już zaprzeczać.

Walczyłam latami z poczuciem winy. Wciąż czuję do siebie żal. Ale modlę się do Boga, zdając sobie sprawę jak cenne jest życie. Modlę do Niego, ponieważ On kocha, rozlewa na mnie swoje miłosierdzie i łaskę. Nawet na mnie - matkę, która potrafiła zabić swoje własne ciało i krew. Modlę się do Boga, żeby ludzie się obudzili i modlę się, by Planned Parenthood ujawniło, czym naprawdę jest.

Nie jest niczym niezwykłym dla kliniki aborcyjnej, że pozwola kobiecie zobaczyć i potrzymać dziecko po dokonaniu aborcji. Dr George Tiller regularnie oferuje taką usługę w swojej klinice i nie tylko on. Jest to szansa dla matki, by pożegnać się i by zrobić zdjęcie swojego zmarłego dziecka."

KZ/Lifenews.com