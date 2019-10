Micheil Saakaszwili: Putin postanowił przed 2024 rokiem wskrzesić ZSRR

„Putin zdecydował przed 2024 r., przed swoją przyszłą reelekcją, wskrzesić Związek Radziecki i planuje aneksować Gruzję, Armenię, Mołdawię, Białoruś, główną część Ukrainy, z wyjątkiem zachodniej. To jego plan”.

„Częścią tego planu na tym etapie jest zmuszenie tych krajów do ogłoszenia neutralności i osłabienia ich przywódców politycznych. Góry, które są teraz za wami, nie oddzielą już dwóch krajów, będzie to jedno państwo, w którym ich żołnierze będą się swobodnie przemieszczać, ich urzędnicy przybędą nas poprowadzić. To ich plan, który [prorosyjski oligarcha gruziński] Iwaniszwili konsekwentnie realizuje”