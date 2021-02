Miarka się przebrała. Akcja Demokracja pozwana przez Zrzutkę.pl

Akcja Demokracja wielokrotnie apelowała do portalu Zrzutka.pl o usunięcie zbiórki prowadzonej przez Straż Narodową. Po kolejnych odmowach Zrzutka.pl zdecydowała się w końcu pozwać organizację w związku z atakami na wizerunek serwisu.

Straż Narodowa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w październiku ub. roku jako odpowiedź na dewastacje kościołów, których dopuszczają się lewicowi ekstremiści zrzeszeni wokół tzw. strajku kobiet. Straż stawia sobie za cel obronę polskich świątyń przed wandalami, a na swoje działania zbiera środki za pośrednictwem zbiórki na portalu Zrzutka.pl

To nie podoba się wspierającej totalną opozycję organizacji Akcja Demokracja, która wielokrotnie zwracała się do portalu z apelem o zablokowanie zbiórki prowadzonej przez Straż Narodową. Zrzutka.pl podkreślała, że zbiórki nie zablokuje, ponieważ jest neutralna światopoglądowo. Po kolejnych atakach godzących w wizerunek serwisu administratorzy postanowili powziąć bardziej stanowcze kroki i pozwać Akcję Demokrację do sądu, domagając się wpłacenia 25 tys. zł na rzecz WOŚP.

kak/niezależna.pl, mat.pras, zrzutka.pl