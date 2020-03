Męski Różaniec w Krakowie. Mężczyźni odpowiadają na apel Matki Bożej z Fatimy

Gdy cały świat opanowała psychoza strachu przed koronawirusem, a kościoły we Włoszech i Francji są zamykane by ustrzec się od epidemii, mężczyźni z różańcami w ręku wylegli na ulicę polskich miast by odpowiedzieć na apel Matki Bożej z Fatimy i przepraszać Ją za zniewagi i bluźnierstwa.