Meksykański ksiądz: Spaliłem Pachamamę i nie żałuję

„Rozmawiałem z egzorcystą z Meksyku, który powiedział mi, że figurka Pachamamy to parodia Matki Bożej z Guadalupe” – powiedział meksykański ksiądz Hugo Valdemar Romero, broniąc swojej decyzji spalenia 3 XI wizerunków inkaskiej bogini, co zostało utrwalone na wideo dostępnym w Internecie.

W dalszej części wywiadu udzielonego portalowi „Life Site News” ks. Romero wyjaśnił: „Najświętsza Panna – Santa Maria de Guadalupe – pojawia się na swym świętym obrazie jako ciężarna. Przyszła, by urodzić Jezusa – Światło świata – i jedynego prawdziwego Boga, jedyną przyczynę naszego życia. Ona jest Niewiastą z Apokalipsy, ubraną w słońce, mającą księżyc pod stopami. Natomiast Pachamama ma właśnie urodzić czerwoną istotę, demonicznie zabarwioną”. Zdaniem meksykańskiego duchownego ta „istota” to wyobrażenie „nowego kościoła”, który odchodzi od tradycji i nauki katolickiej, proponując wyświęcanie żonatych księży i kobiet na diakonów, choć udaje, że ma „ortodoksyjne obrządki”.

Ks. Romero zwrócił uwagę na fakt, że to właśnie Matka Boża z Guadalupe jest „doskonałym wzorem inkulturacji”. Jej wizerunek był przejęciem symboliki rdzennych ludów, oczyszczeniem ich i nadaniem im chrześcijańskiego znaczenia. Natomiast w przypadku Pachamamy mamy do czynienia z „diaboliczną uzurpacją, by przywrócić bałwochwalstwo”. Rozmówcy zwrócili też uwagę na charakterystyczne odsunięcie na bok obrazu Matki Bożej z Guadalupe w kościele Santa Maria de Traspontina, by zrobić miejsce Pachamamie, czyli „umieścić w miejscu Najświętszej Panny Matkę Ziemię, co w rzeczywistości jest idolatrią, panteizmem i zabobonem”.