Matka Kurka: Rok 2020 będzie rokiem Andrzeja Dudy

Tytułowe stwierdzenie faktu można opublikować bez większych obaw, bo nie tylko chodzi o najważniejsze wydarzenie roku, czyli wybory prezydenckie, ale dwie inne kwestie, z czego jedna z wyborami nie jest związana. Nim chronologicznie wymienię, co mam na myśli, chciałbym zauważyć, że rok 2020 teoretycznie powinien też zapoczątkować polityczny spokój, na ile to możliwe. Skąd ta szalona myśl? W okolicach maja, najdalej czerwca, będziemy mieli po okresie wyborczym i najbliższe wybory czekają nas dopiero w 2023 roku, a takiej przerwy nie widzieliśmy od 5 lat. Wskazana okoliczność dodatkowo pracuje na rzecz Andrzeja Dudy – człowieka roku 2020, po prostu wszytko, co w polityce najważniejsze, odbędzie się z jego udziałem - pisze Matka Kurka (Piotr Wielgucki) na łamach bloga Kontrowersje.net.

Chronologicznie rzecz ujmując pierwsze poważne zadanie przed Andrzejem Dudą stanie na przełomie marca i kwietnia, kiedy będzie musiał wybrać nowego Prezesa Sądu Najwyższego. W tym miejscu przywołuję radosną informację, że dokładnie 30 kwietnia 2020 roku kończy się kadencja radcy prawnej TVN Małgorzaty Gersdorf. Jeszcze lepsza informacja jest taka, że wybór nowego prezesa musi nastąpić najpóźniej na sześć tygodni przed upływem kadencji urzędującego prezesa. W konsekwencji w połowie marca zgromadzanie SN ma obowiązek przekazać prezydentowi Andrzejowi Dudzie pięciu kandydatów na prezesa SN. Jak widać wszystko się odbędzie przed wyborami prezydenckimi, co oznacza, że na 100% wyboru Prezesa Sądu Najwyższego dokona prezydent Andrzej Duda, bez wzglądu na wynik wyborów prezydenckich.

Drugie w kolejce, choć w hierarchii ważności na pierwszym miejscu, znajdują się wybory prezydenckie i tu znów Andrzej Duda staje się politykiem numer jeden jako zwycięzca i na wypadek porażki też. Gdyby jakimś cudem wygrała Małgorzata Kidawa-Błońska rządy PiS są praktycznie sparaliżowane, a już na pewno żadnych reform sądownictwa nie będzie i tylko na tym przykładzie widać, że gra toczy się o wszystko. W mojej optymistycznej ocenie Andrzej Duda przy dobrych wiatrach może wygrać w pierwszej turze wyborów. Jeśli sprawy dalej się tak będą toczyć, jak się toczą, jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Na „Lewicy” chyba zaczną losowanie najkrótszej zapałki, bo nikt tam się nie pali do kandydowania. PSL doładowany Kukizem nie ma szans w wyborach prezydenckich, to zawsze były najtrudniejsze wybory dla PSL. Jednocześnie nadal podtrzymuję swoje zadnie, że z poparciem całej opozycji Kosiniak-Kamysz byłby faworytem w wyborach, co wynika wprost z arytmetyki wyborczej.

Na szczęście sprzeczne interesy polityczne rozbiły wybory prezydenckie na wielu kandydatów opozycji, plus Hołownia, czyli dodatek wyborczy do pierwszej tury. W takich okolicznościach politycznej przyrody, czy to się komuś podoba, czy już ma serdecznie dość, czeka nas kolejna wojna na froncie PiS-PO. O ile Kidawa-Błońska skompromituje się mniej niż jest w stanie, to będziemy wybierać prezydenta w drugiej turze. Przy tempie kompromitacji Bronisław Komorowskiego, co można w wykonaniu kandydatki PO codziennie obserwować, pojedynek może się rozstrzygnąć w pierwszej turze. Tak, czy siak liczyć się będzie wyłącznie Andrzej Duda i Kidawa-Błońska, cała reszta nie ma cienia szansy nie tylko na prezydenturę, ale na udział w drugiej turze. Pozostaje do omówienie trzeciej kwestia związana z człowiekiem roku 2020 i nie jest nią żadna niespodzianka, ale czysta polityka.

Druga kadencja Andrzeja Dudy z oczywistych względów będzie kadencją niezależną. Z chwilą ponownego wyboru prezydent nie będzie musiał zabiegać i liczyć się z politycznym zapleczem, co nie oznacza, że pójdzie pod prąd politycznej linii PiS, ale na pewno zyska dużą swobodę w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Jest to o tyle ważne, że bez prezydenta nie da się dokończyć porządkowania sądownictwa. Bogu dziękować Andrzej Duda daje na tym odcinku spore gwarancje, ponieważ jest skonfliktowany ze „środowiskiem” sędziowskim i prawniczym w takim stopniu, że na układy z pewnością nie pójdzie. I byłoby na tyle, bo powyższa krótka analiza w zupełności wystarczy do potwierdzenia faktu, że rok 2020 będzie rokiem Andrzeja Dudy.

Matka Kurka