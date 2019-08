Matka Boża Pocieszenia. Obraz łaskami słynący

ObcowanieZKatoKiczemOgłupiaCzłowieka 23.8.19 19:57

Jubileusz koszmarnego bohomazu to oczywista okazja do wyrwania dodatkowej mamony od kato-ciemnoty. Miejscowi kleruchacze ściągnęli do tego celu jakiegoś filuta z Rygi. Wypłacą mu prowizję za bełkot a resztę zgarną do przepastnych kieszeni.

Jedyne pocieszenie, że nastają w Polsce irlandzkie porządki.

Kleruchów wymiecie się do katakumb, a ich złote pałace przerobi na magazyny krochmalu albo hodowle pieczarek. Bohomazy mogą sobie wisieć, póki nie zgniją.