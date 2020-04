Maski opadły – dwie twarze Gowina

-„Niezależnie od tego, co zrobi Gowin, będzie w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli nie przyjmie takiej propozycji, to opozycja będzie miała pretekst żeby z nim nie rozmawiać. Będzie „spalony” jako negocjator pomysłu nowelizacji konstytucji i przesunięcia terminu wyborów. Natomiast, gdyby przyjął tę propozycję to byłoby to oczywiście polityczne trzęsienie ziemi i kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jest to rodzaj intrygi politycznej opozycji”.