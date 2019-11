Marcin Horała: Możemy być krajem z pierwszej ligi

„Celem jest spięcie komunikacyjne całej Polski, które teraz nie występuje. Polska jest chaotycznie skomunikowana, jest kilka kierunków, w których podróż jest dłuższa, niż wynika to z odległości” - mówił Marcin Horała, który został pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

„Niemcy faktycznie mają duży problem z Berlinem, ale to jest pytanie: czy Polska to jest poważnym krajem z pierwszej ligi światowej, czy jesteśmy gorsi? Jeżeli inni mogą budować, to czy są to jakieś lepsze państwa?”.