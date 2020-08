Macierewicz: Bitwa Warszawska była najważniejszą bitwą w dziejach XX wieku

W dniu dzisiejszym przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, która powstrzymała zalanie całej europy przez bolszewizm rosyjski. Za przedpolach Warszawy została powstrzymana bolszewicka nawała przez Polaków, którym pomagały m.in. wojska ukraińskie i białoruskie.

Były szef MON a obecnie Marszałek Senior Sejmu RP Antoni Macierewicz w wywiadzie dla portalu niezalezna.pl powiedział:

- Z punktu widzenia geopolitycznego, cywilizacyjnego, historycznego, Bitwa Warszawska była najważniejszą bitwą w dziejach XX wieku. To ona sprawiła, że bolszewizm nie zalał całej Europy i nie zdobył całego świata. Historia potoczyłaby się inaczej, gdyby nie zwycięstwo nad Wisłą, którego największym autorem był Józef Piłsudski, ale też wielcy, wspaniali polscy generałowie, jak Haller, Sikorski, Rozwadowski i wielu innych, także współpracujący z nami lotnicy amerykańscy, żołnierze francuscy, węgierscy, a także żołnierze ukraińscy na czele z atamanem Petlurą, żołnierze białoruscy. To była - pod przywództwem Polski - wojna Europy przeciwko bolszewizmowi

Macierewicz pokreślił także:

- Gdy mówimy o Cudzie nad Wisłą, trzeba koniecznie powiedzieć nie tylko o manewrze znad Wieprza dowodzonego przez Józefa Piłsudskiego i jego roli jako Naczelnego Wodza, ale także o generale Rozwadowskim, który zaplanował ten manewr i generale Sikorskim, który dowodził 5. Armią, rozpoczynającą już 14 sierpnia działania zaczepne oraz oczywiście o Józefie Hallerze, który dowodził armią ochotniczą, która odegrała ogromną rolę w obronie Warszawy i której walki pod Ossowem zatrzymały wojska bolszewickie. To tam walczył ks. Skorupka, to tam dokonał się Cud nad Wisłą. Byłoby rzeczą niedopuszczalną, gdybyśmy nie powiedzieli o działaniu polskiego kontrwywiadu, funkcjonującego wtedy w ramach jednej formacji wywiadowczej, ale odgrywającego ogromną rolę z uwagi na rozpracowanie, rozszyfrowanie bolszewickiej komunikacji radiowej. To pozwoliło planować działania bojowe ze znajomością tego, co działo się po stronie przeciwnika

mp/niezalezna.pl