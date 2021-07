Ludowcy zagłosują za uchyleniem immunitetu Banasiowi? Onet o porozumieniu PiS z PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe razem z Prawem i Sprawiedliwością zagłosuje za uchyleniem immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi? Poseł Marek Sawicki zapowiedział, że właśnie do takiego głosowania będzie namawiał swoich kolegów z klubu. Według doniesień Onetu w Koalicji Obywatelskiej mówi się o porozumieniu PiS i PSL, które m.in. dotyczy właśnie tej sprawy.

- „Jeśli prawdą jest to, co wiedzieliśmy przed 2019 r. o jego oświadczeniach majątkowych i kwestiach związanych z prowadzonymi przez niego interesami, i jeśli dorzucimy do tego to, czego dowiadujemy się dziś, to jest jego kontakty z ludźmi, którzy informowali go o stanie postępowań jego i jego rodziny, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie powinien być prezesem NIK”

- powiedział w opublikowanym w poniedziałek na łamach „Rzeczpospolitej” wywiadzie poseł Marek Sawicki z PSL.

Portal Onet donosi, że jego słowa wywołały wściekłość w kierownictwie partii. Za pośrednictwem Twittera od jego postawy stanowczo zdystansowała się wiceszefowa PSL Urszula Pasławska.

- „Nie będziemy za uchyleniem immunitetu panu Marianowi Banasiowi, bo nie chcemy się ubabrac w brudnej pisowskiej wojnie”

- napisała.

W tę oficjalną wersję nie wierzą jednak politycy Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza po tym, jak senatorzy PSL poparli kandydaturę dra Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Według ustaleń Onetu w Koalicji Obywatelskiej panuje przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość zawarło z Polskim Stronnictwem Ludowym porozumienie. To w ramach tego porozumienia właśnie PiS miało poprzez kandydata PSL na RPO.

- „Nie wykluczamy, że w tym pakiecie jest też immunitet Mariana Banasia. Trzeba śledzić, kto trafia na stanowiska w regionalnych oddziałach IPN i czy nie ma tam ludzi kojarzonych z PSL”

- mówi Onetowi polityk KO.

Informacjom o porozumieniu stanowczo zaprzeczają politycy PSL.

kak/Onet.pl