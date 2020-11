Lichocka: Nie ma mowy o wychodzeniu z UE. To kłamliwa propaganda opozycji totalnej!

„Jeden z ich chwytów propagandowych to straszenie Polaków wyprowadzaniem Polski z UE. To wierutne i bardzo szkodliwe kłamstwo wprowadzane do debaty publicznej” – powiedziała Joanna Lichocka odnosząc się do tego, co o rządzie mówi opozycja.

W rozmowie dodała, że:

„Nie ma mowy o żadnym wychodzeniu z UE. PiS jest tym środowiskiem, które jako pierwsze po 1989 r. formułowało postulaty przynależności do zachodnich struktur NATO i UE”.

Zaznaczyła, że mamy do czynienia z przewrotnie kłamliwą propagandą opozycji totalnej, a Polska jest ważnym państwem Unii Europejskiej i nigdzie się nie wybiera.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl