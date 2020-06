LGBT to nie ideologia, ale prawicowy gej to nie LGBT?

Maria Blaszczyk 17.6.20 17:34



No nie.

To nie o to chodzi.

Chodzi o to, że ten pan jest homofobem.



Co się absolutnie nie wyklucza z byciem gejem, wręcz przeciwnie, jest to dość częste połączenie.

Niektórzy ludzie - sama się do nich zaliczam - uważają, że tego typu poglądy nie powinny być wpuszczane do mainstreamu. Z powodu godzenia w wartości takie jak poszanowanie godności ludzkiej, tworzenie podbudowy dla dalszej przemocy, rozpowszechnianie szkodliwych wierzeń itd. I to niezależnie od orientacji seksualnej osoby głoszącej te poglądy.

Jest tu też druga strona, z bardzo mocnymi argumentami, uważająca takie działania za ograniczające w niedopuszczalny sposób wolność słowa.



Jest to niesłychanie ciekawa dyskusja, w której obie strony mają jakieś wartości, których bronią.

Ale odbieranie ludziom człowieczeństwa, poprzez nazywanie ich ideologią, nie jest argumentem.

To dehumanizacja, rodzaj przemocy.

Żałosne jest stosowanie tego typu zabiegów.