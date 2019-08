Kukiz'15 w rozsypce! Masowe odejście regionalnych liderów

diki 12.8.19 9:14

gdyby Kukiz miał trochę oleju w głowie to powinien (2015 r.) od razu partię założyć i kasę brać .. a nie chrzanić ...głupoty o partio-kracji.. po drugie ..oprócz referendów z mocą ustawy...powinien jeszcze głosić prawo do prawdy w mediach ..

a tak małych chłopczyk szarpidrut amator wziął się za politykę... i wyszło co wyszło..

bo inaczej nie mogło wyjść ..ja to wiedziałem od razu.. ale wielu naiwnych wyborców Kukiza nie wiedziało ...no to teraz wiecie...

a tak naprawdę w sposób bardziej subtelny sposób też jest anty-PiS-em czyli subtelniejsza odmiana targowicy... i nic więcej ..