Kukiz zakłada nowe koło. ,,Chcemy, aby o Polsce decydowali obywatele’’

Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia – to nazwa nowego koła poselskiego, jakie w Sejmie założy Paweł Kukiz. Dokumenty rejestrujące nowe ugrupowanie złożył dziś poseł Paweł Szramka.

- „Złożyliśmy dokumenty do rejestracji koła poselskiego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia!” – czytamy na profilu KUKIZ15.

Złożyliśmy dokumenty do rejestracji koła poselskiego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia! pic.twitter.com/Yjl0bSgyB2 — KUKIZ15 🇵🇱 (@KUKIZ15) February 1, 2021

Jak wyjaśnił poseł Szramka, nazwa nowego koła ma wskazywać na postulaty, które są obecne w środowisku Pawła Kukiza od początku.

- „W Polsce obecnie mamy demokrację, natomiast jeśli przyjrzymy jej się dokładnie to ona z demokracją wiele wspólnego nie ma. My chcemy, żeby to obywatele przede wszystkim decydowali w Polsce, a posłowie, żeby byli wykonawcami tej woli” – podkreślił polityk.

W listopadzie ub. r. współpracę z ugrupowaniem Pawła Kukiza zdecydowało się zakończyć Polskie Stronnictwo Ludowe.

kak/PAP