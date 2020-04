Korwin-Mikke przyznaje, że jest ,,ruską onucą''

"Jarosław Kaczyński za to, że obraża Rosję, że jątrzy stosunki z Rosją, powinien odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. Naszym zagrożeniem w tej chwili jest Ukraina, gdzie mamy banderowców. Oni na razie mają tam poparcie niezbyt wysokie, ale przypominam, że wyższe niż Adolf Hitler na trzy lata przed dojściem do władzy. Ci banderowcy domagają się a to Zasania, a to Przemyśla, a to Łemkowyny, a to Chełma. Jeżeli mamy tutaj potencjalnego wroga, to musimy mieć dobre stosunki z wrogiem naszego wroga, czyli z Rosją. Kto zraża sobie Rosję, ten naraża Polskę. To jest zbrodnia. To co robisz, Jarek, to jest zbrodnia. Za to, mam nadzieję, odpowiesz" - powiedział Korwin-Mikke.