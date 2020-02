Korwin-Mikke przeszedł na emeryturę

Eustachy 19.2.20 10:32

Portal fronda (celowo z małej litery) w swojej propagandzie nie różni się niczym od TVN. Przypomnę tylko, że TVN przez lata chcąc obrzydzić opinii publicznej PiS, w swoich materiałach cały czas zamieszczał wypowiedzi i sylwetki dwóch osób, czyli Antoniego Macierewicza oraz Krystyny Pawłowicz. Im głupszą zrobili minę, tym lepiej. Starano się wmówić opinii publicznej, że PiS ma twarz Macierewicza i Pawłowicz, dokładano ich do niemal każdego wątku dotyczącego tej partii, nawet jak byli sprytnie "ukrywani" podczas kampanii. To dla ludzi myślących była bardzo prosta do rozszyfrowania zagrywka socjotechniczna. Dziś fronda (ponownie celowo z małej litery) robi dokładnie to samo, co przez lata robił TVN chcąc obrzydzić ludziom PiS, natomiast fronda (podkreślam raz jeszcze, celowo z małej litery) swoje działania kieruje na to, by obrzydzić Polakom Konfederację. Działania portalu fronda (mogę jeszcze tysiąc razy napisać, że portalik ten za swoją propagandę nie zasługuje na dużą literę) polegają na przemilczaniu Konfederacji i próbach jej zdyskredytowania m.in. poprzez próbę wmówienia Polakom, że Konfederacja to "nawiedzony Korwin" i nikt poza nim. Tak jak TVN próbowało przez lata wmówić, że PiS to Macierewicz, tak samo fronda (z małej!) chce przekonać opinię publiczną, że w Konfederacji nie ma nikogo, na kogo w ostatnich wyborach głosowało tak wielu młodych, inteligentnych Polaków, a jedynie stary, kontrowersyjny dziadyga. Nie muszę też dodawać, że zdjęcie Korwina jest bardzo skrupulatnie wyselekcjonowane, tak samo jak TVN wybierał najbardziej idiotyczne miny Antoniego i Pawłowicz. TVN i fronda (zawsze z małej) niczym się nie różnią.