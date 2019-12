Komunia święta i LGBT. Ostra dyskusja w USA

Beno 3.12.19 11:05

To nie księża wykluczają ludzi od sakramentów. to ludzie sami wykluczają się od więzi z Chrystusem przez grzeszne życie. A jeśli zmuszają Jezusa do wchodzenia w ich brudny dom, to ksiądz ma prawo im powiedzieć lub w znaku odmowy sakramentu pokazać: uporządkuj najpierw swój dom, pojednaj się z Bogiem. Syn Boży wybrał sam dobrowolnie stajnię, co nie znaczy, że człowiek ma go zapraszać do chlewa.