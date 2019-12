Komisja Europejska grillowała Polskę. Zdecydowane stanowisko ministra Szymańskiego

Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili o pogarszającej się sytuacji, a później w rozmowie z dziennikarzami relacjonowali, że nie przekonały ich wyjaśnienia polskiej strony. Konferencja prasowa ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego odbędzie się o 18.00. Natomiast, jak ustaliło Polskie Radio, podczas dyskusji za zamkniętymi drzwiami, minister odpierał zarzuty i zapewniał o gwarancjach niezależności wymiaru sprawiedliwości.

Komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość powiedział, że nie przekonały go tłumaczenia polskiego ministra, choć przyznał, że niektóre zmiany w reformie sądownictwa są pozytywne.

- Było sporo szczegółów i jestem zadowolony, że mogłem je usłyszeć, ale wciąż jesteśmy zaniepokojeni wieloma kwestiami. Wymieniłem postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy kierowali pytania do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Będziemy kontynuować dialog z polskimi władzami i monitorować uważnie sytuację - dodał komisarz zajmujący się sprawiedliwością.

Minister do spraw europejskich Konrad Szymański podczas dyskusji na unijnej naradzie zapewniał, że w Polsce przestrzegane są rządy państwa prawa. Podkreślał, że orzeczenia unijnego Trybunału Sprawiedliwości są respektowane i że sędziowie mają gwarancje niezależności. Odnosząc się do zarzutów dotyczących postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, minister Szymański powiedział, że sprawa trafiła do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, bo skargę złożyła Komisja Europejska i nieodpowiednie jest teraz organizowanie politycznej dyskusji na ten temat.