Kolejni rosyjscy dyplomaci wyrzucani z Europy

Na przestrzeni kilku dni w sierpniu rosyjskich dyplomatów związanych z działalnością szpiegowską lub będących oficerami wywiadu wydaliły dwa kraje należące do NATO: Norwegia i Słowacja. W tym drugim przypadku chodzi o głośną sprawę zamachu na gruzińskiego emigranta czeczeńskiego pochodzenia w sierpniu 2019 roku w Berlinie.

Norwegia wydaliła rosyjskiego dyplomatę związanego ze sprawa Norwega niedawno aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa. MSZ Norwegii wezwało ambasadora Rosji i poinformowało go, że dyplomata musi opuścić kraj z racji na działania niezgodne z jego rolą i statusem dyplomaty. Dyplomata ten w rzeczywistości był oficerem wywiadu. Kilka dni wcześniej norweska służba specjalna PST zatrzymała pochodzącego z Indii obywatela Norwegii podczas spotkania z rosyjskim oficerem w restauracji w Oslo. Według telewizji NRK chodzi o 50-letniego Harsharna Singha Tathgara. Podczas przesłuchania miał przyznać się do przekazywanie informacji w zamian za pieniądze rosyjskiemu dyplomacie. Oslo nie podaje jego danych, ale chodzić ma o pracownika sekcji handlowej ambasady. Z kolei Tathgar był menedżerem w departamencie ropy i gazu znanej spółki DNV GL, mającego siedzibę w Norwegii międzynarodowego akredytowanego rejestratora i towarzystwa klasyfikacyjnego, który doradza w kwestiach żeglugi, węglowodorów i odnawialnych źródeł energii. Kilka dni wcześniej potwierdzono wydalenie przez władze Słowacji trzech rosyjskich dyplomatów, którzy mieli działać niezgodnie z Konwencją Wiedeńską o służbie dyplomatycznej. Nie jest jasne, co było powodem takiej decyzji.

Wiele wskazuje na to, że chodzi o działania, które ułatwiły dostanie się na teren UE rosyjskiego szpiega, który miał brać udział w operacji zabójstwa Gruzina pochodzenia czeczeńskiego Zelimchana Changoszwilego w sierpniu 2019 roku. Prawdopodobnie wykorzytano słowacką wizę. Rosja ma na Słowacji aż 75 pracowników dyplomatycznych i konsularnych – więcej niż USA i Chiny. W 2018 roku słowackie władze wydaliły attache wojskowego Federacji Rosyjskiej Aleksandra Winogradowa, który miał być agentem wywiadu GRU.

