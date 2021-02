,,Koalicja 276''. Kukiz: Im chodzi o spółki Skarbu Państwa

„Żadna opozycja czy Koalicja 276 nie zaistnieje, jeśli nie jest związana ideowo. Jeśli spoiwem ma być odsunięcie PiS od władzy, to nie wróżę temu projektowi przyszłości” – stwierdził Paweł Kukiz.

Poseł zadał też pytanie:

„Nawet gdyby się udało doprowadzić do zmiany rządu, to co dalej? Przecież w PO nie ma nawet lidera, który mógłby stanąć na czele nowego obozu”.

W rozmowie na antenie TOK FM Kukiz stwierdził, że w całym projekcie chodzi tylko o przejęcie władzy:

„Zapomniano jeszcze dodać, że do podziału będą stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Mnie takie rzeczy nie interesują”.

dam/TOK FM,TVP.Info