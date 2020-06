Klepsydra Dudy. Senator KO zachwycony

Waszym wolno to i tamtym drugim wolno. Było o tym na Frondzie?



Jak ustaliliśmy, plakaty wisiały na słupach należących do Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po południu od MTP dostaliśmy oświadczenie, w którym targi wyjaśniają: „Plakaty zostały naklejone na słupach bez wiedzy i zgody City Marketingu. W tej chwili grafiki są usuwane z naszych nośników, sprawdzamy także pozostałe lokalizacje w Poznaniu, by zweryfikować liczbę nielegalnych reklam. Podejmiemy odpowiednie kroki prawne, zgłaszając sprawę na policję”. https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26036643,homofobiczne-plakaty-na-rondzie-srodka-rozkleja-je-fundacja.html

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha