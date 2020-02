KEP o koronawirusie

Leszek 29.2.20 12:45

2. SKRUCHA I MIŁOŚĆ MOGĄ ZMIENIĆ BIEG WYDARZEŃ

Napisane 1 czerwca 1943.

Mówi Jezus:, Aby się ocalid, biedni ludzie, drżący ze strachu, wystarczyłoby,

abyście jak prawdziwe dzieci - a nie jak bękarty, dla których Ja jestem Ojcem tylko z

imienia, gdy tymczasem ktoś inny jest ojcem - umieli wyrwad z mojego Serca jedną

iskierkę mojego Miłosierdzia. Pragnę tylko tego, abyście ją wyrwali.

Stoję z piersią otwartą, abyście mogli łatwiej dotrzed do mego Serca. Rozszerzyłem

ranę mego Serca, zadaną włócznią, abyście mogli do niego wejśd. To jednak

daremne. Posłużyłem się waszymi niezliczonymi zniewagami, jak nożem ofiarnika,

aby je mocniej otworzyd, gdyż Miłośd jest do tego zdolna. Ona potrafi zamienid w

dobro nawet zło. Ja samego Siebie wam oddałem - Mnie, który jestem Dobrem

najwyższym.

Wy zaś posługujecie się całym dobrem, jakie wam dałem, w sposób tak plugawy, że

staje się ono dla was narzędziem zła. Stoję z moim Sercem otwartym, z którego

płynie krew, kropla po kropli. Z moich oczu płyną łzy. Krew i łzy na próżno padają na

ziemię. Ziemia jest bardziej życzliwa dla swego Stwórcy niż wy. Otwiera bruzdy, aby

przyjąd Krew swego Boga. A wy, przeciwnie, zamykacie wasze serca - jedyny kielich,

do jakiego On chciałby zstępowad, aby znaleźd miłośd, a wnieśd radośd i pokój.

Patrzę na moje stado... Czy jest moje? Już nie.

Byliście moimi małymi owieczkami, lecz porzuciliście pastwiska... Kiedy odeszliście,

znaleźliście Demona, który was zwiódł, i już nie pamiętaliście, że za cenę mojej Krwi

zgromadziłem was i ocaliłem przed chcącymi was zabid wilkami i najemnikami.

Umarłem dla was, aby dad wam Życie, pełne życie - takie jak to, które Ja mam w

Ojcu. Wy jednak woleliście śmierd. Stanęliście pod znakiem Demona i on zamienił

was w dzikie kozły.

Nie mam już stada. Pasterz płacze. Pozostaje Mi kilka wiernych owieczek, gotowych

poddad swój kark pod nóż ofiarnika, aby pomieszad swą krew - nie niewinną, lecz

kochającą - z moją najbardziej niewinną Krwią i wypełnid kielich. Zostanie on

podniesiony w ostatnim dniu, na ostatniej Mszy, kiedy wezwą was przed straszliwy

Sąd. Dzięki mojej Krwi i waszej krwi, w ostatniej godzinie, dokonam moich ostatnich

żniw pośród ostatnich ocalonych. Wszyscy inni... będą służyd za ściółkę dla

wypoczywających złych duchów i za chrust na wieczny ogieo. Ale moje owieczki

będą ze Mną w miejscu, które wybrałem na ich błogosławiony odpoczynek, po tak

wielu walkach. To nie jest to samo miejsce, co dla innych dusz zbawionych.

Dla wspaniałomyślnych jest miejsce specjalne: nie pośród męczenników, nie pośród

zwykłych zbawionych. Są mniejsi niż pierwsi, ale o wiele więksi niż drudzy i mają

miejsce pomiędzy dwoma szeregami. Wy, którzy Mnie kochacie, wytrwajcie. Na to

miejsce bardzo zasługujecie za wszystkie wasze obecne wysiłki, gdyż to jest strefa

współodkupicieli, na których czele znajduje się Maryja, moja Matka.