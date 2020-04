Kasta basta: Prezydent wyznaczy następcę Gersdorf

Głos Rozsądku 30.4.20 11:00

Sędzia kłamczuszka (nie uczestniczyłam w proteście, nie paliłam świecy) odchodzi na śmietnik historii. Reprezentuje taki elementarzowy wzorzec kastowości. Teraz razem z Rzeplińskim na znak protestu mogą nawet dokonać samospalenia (ze wstydu oczywiście). W mojej ocenie oboje zhańbili ten zawód szczególnego zaufania społecznego.

To m.in. ze względu na upływającą kadencję Gersdorf totalna opozycja chciała wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (i wydłużenia jej kadencji), tak, aby to ona kierowała jeszcze SN w chwili orzekania o ważności wyborów. Zapewne będzie jeździła po różnych niemieckich zaitungach i wylewała żale na dyktaturę, która to dyktatura nie chciała wprowadzić stanu nadzwyczajnego. Brzmi paradoksalnie? Co z tego? Takim jak ona to nie przeszkadza.