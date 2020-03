Kard. Sarah: to czas aby zbliżyć się do Boga

Jeśli okoliczności lub zarządzenia cywilne lub kościelne spowodowane przez koronawirusa uniemożliwiają wam pójście do kościoła po prostu po to, by spotkać się z Panem lub wziąć udział w Eucharystii, wiedzcie, że nikt, absolutnie nikt, nie może wam przeszkodzić w zwróceniu się do Boga i błaganiu Go o pomoc w tej chwili wielkiej próby. Przypomnijcie sobie słowa, z którymi Jezus zwraca się do nas dzisiaj, w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu: "Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca (...) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (J 4,21-24).