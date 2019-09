Kard. Pell złożył odwołanie

CałaCelaRobiCwelaZPedofilaPella 17.9.19 17:39

I to jest państwo: arcy-kleruchacz Pell siedzi w celi, bo ruchał dzieci.

Tam go recydywa resocjalizuje dzień i noc, aż iście szatańskie wycia niosą się po korytarzach. Ale klawisze w australijskich więzieniach nie reagują, bo nie zajmują się egzorcyzmowaniem, tylko pilnowaniem porządku.

Polska musi wystąpić do rządu Australii z prośbą o udostępnienie metod pakowania klero-pedofilów do cel. Jest z tym w Polsce ogromny kłopot od setek lat. Oby dotarły do polskiego wymiaru sprawiedliwości także instruktażowe nagrania, jak recydywa resocjalizuje arcy-zboka Pella kijem bardaszanej szczoty i nogą taboretu. Niech Ziobro prześle je niezwłocznie do starców z polskiej ePiSkopatologii.