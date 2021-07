Kaleta: Wnioskujemy, aby rząd wezwał TSUE do respektowania wyroku TK

Goszcząc w telewizji wPolsce.pl wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta przekazał, że resort sprawiedliwości zwrócił się do rządu, aby ten wezwał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do respektowania orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego i uchylił środki tymczasowe wobec Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- „Ministerstwo sprawiedliwości zwróciło się do ministra Szymańskiego, aby ten zawnioskował do TSUE, w imieniu Polski, o uchylenie środków tymczasowych, które zostały orzeczone w związku z sądownictwem dyscyplinarnym. Środki tymczasowe zostały orzeczone poza kompetencjami, co stwierdził Trybunał konstytucyjny”

- poinformował wiceszef resortu sprawiedliwości.

- „Ministerstwo sprawiedliwości wnioskuje, aby polski rząd wezwał TSUE do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ta sprawa jest dla Polski jasna. Takie działania procesowe prowadzimy”

- dodał.

Sebastian Kaleta podkreślił też, że konieczna jest dalsza reforma sądownictwa. Wskazał, że w resorcie sprawiedliwości przygotowywane są rozwiązania w tej sprawie i trwa oczekiwanie na decyzje polityczne, aby móc wprowadzać reformy w życie.

kak/wPolityce.pl