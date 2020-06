Kaleta: Trzaskowski nie wypłaca lokatorom odszkodowań

Biorąc pod uwagę wiele nietrafionych i bardzo wątpliwych inwestycji Rafała Trzaskowskiego, a także sponsorowanie byłych pracowników SB, to zaczyna to wskazywać na sposób gospodarowania budżetem przez Rafał Trzaskowskiego.

- Bierze sobie za doradców ludzi, którzy nielegalnie współpracowali z rosyjskimi służbami, to wyznacza jego kierunek do polityki i jego stosunek do ludzi łamiących fundamentalne zasady bezpieczeństwa państwa i to jako dowódcy służb specjalnych. Te działania miały miejsce także w związku z tragedią smoleńską. To charakteryzuje pana Trzaskowskiego bardzo dobrze i wyjaśnia dalsze jego zachowania